Şırnak Üniversitesinde ‘kişiye özel’ öğretim üyesi alımı ilanları devam ediyor. 31 Aralık 2018’de duyurulan dört ilana özel maddeler eklenerek başvurular kısıtlandı. Üniversite kaynakları, özel ilanların içeride örgütlenen tarikat-cemaat üyeleri için açıldığını iddia ediyor

Şırnak Üniversitesinde cemaat/tarikat elemanlarının öğretim üyesi yapılmasına yönelik alımlar sürüyor. Aydınlık’ın birçok kez gündeme getirdiği “kişiye özel” öğretim üyesi alımına bir yenisi daha eklendi.



Osman Köse



Üniversite kaynakları, Aydınlık’a şu bilgiyi verdi: “Genel Sekreter İbrahim Baz ve Personel Daire Başkanı Osman Köse tarafından hazırlanan, 31 Aralık 2018 tarihinde ilan edilen öğretim üyesi alım ilanında, çeşitli fakültelerde bulunan bölümlerin öğretim üyesi kadrolarına alınmak istenen kişilerin makale ve tez çalışmalarının konusu yazılarak, ‘kişiye özel’ madde eklendi. Böylelikle bu kadrolara başvurmak isteyip de tarikatla ve FETÖ’yle bağı olmayan yetkin akademisyenlerin başvurması engellenmiş oldu.”



İbrahim Baz



Üniversite kaynaklarının işaret ettiği, “adrese teslim” skandal ilanda geçen kişiye özel şartlar şöyle:

■ Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalına alınacak doktor öğretim üyesi ilanında ‘Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doktora yapmış olmak’ şartı yazılması gerekirken, bunun yerine ‘Spor alanında veya Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak’ özel maddesi eklendi.

■ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları Anabilim Dalına alınacak doktor öğretim üyesi için ‘Elektrik Makinaları alanında doktora yapmış olmak’ şartı yazılması gerekirken, bunun yerine ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü alanında doktora yapmış olmak veya Enerji Ayrımlı X Işını Spetroskopisi üzerine çalışması bulunması’ özel maddesi eklendi.

■ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalına alınacak Dr. Öğretim Üyesi için ‘Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında doktora yapmış olmak’ şartı yazılması gerekirken, bu önemli husus atlandı. Almak istedikleri kişinin Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında hiçbir bilgisi olmadığı halde, bu alanda öğretim üyesi yapılması amaçlandı.

■ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalına alınacak doktor öğretim üyesi için ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak’ şartı yazılması gerekirken, bu yasal şart yazılmayarak yerine bu alanı kapsamayan usulsüz şart olarak ‘Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Turist Davranışları alanında çalışmaları bulunmak’ şartı getirildi. Kişiye özel madde!



SONUÇLAR GİZLENİYOR



Aydınlık’a bilgi veren Personel Daire Başkanlığında görev yapan çalışanlar şunları söylediler: “Daire Başkanı Osman Köse, yaklaşık bir yıldan beri açtığı öğretim üyesi alım ilanlarının sonucunu internet sitesinden yayınlamamaktadır. En son 20 Şubat 2018 tarihinde yayınladılar. Bu tarihten sonra dokuz kez öğretim üyesi ilanına çıktılar ama hiçbirinin sonucunu yayınlamadılar.



“Kanun gereği akademik kadrolara yerleşen kişileri yabancı dil sınav sonuçlarıyla birlikte ilan etmeleri gerekiyor. FETÖ’cüler, Süleymancılar, İlim Yaymacılar, tarikat müritleri için açtıkları tüm ilanlar adrese teslim olduğu için kazandırdıkları kişilerin isimlerini kamuoyundan gizliyorlar.”



TARİKAT TOPLANTILARI



Tarikat müritlerinin haftanın belli günlerinde üniversite lojmanlarında ‘sohbet’ toplantıları yaptıklarını öne süren üniversite çalışanları, şöyle konuşuyor: “Üniversitemiz lojmanlarının 14, 15 ve 16. bloklarında yapılan toplantıları herkes biliyor. Daha önce hızlı FETÖ’cü olan, daha sonra da diğer tarikatlarda gizlenen kişiler de toplantılara katılıyor. Üniversitemizin alım yapacağı akademik kadrolara ve kadro sayısına ilk önce tarikat sohbetlerinde karar veriliyor. FETÖ’cüler, Süleymancılar ve İlim Yaymacılar bu kadroları aralarında paylaştıktan sonra harekete geçiliyor.”



Aydınlık