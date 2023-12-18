Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ Dosyası Kabarıyor! Adrese Teslim Öğretim Üyesi İlanları Tartışma Yarattı

Vatan Partisi'nin Şırnak Üniversite'sinde ortaya çıkardığı FETÖ yapılanmasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Şırnak Üniversitesinde yasa dışı “adrese teslim” öğretim üyesi ilanları devam ediyor. Sayıştay’ın denetim raporlarında uyarılan üniversite yönetiminin “adrese teslim” ilanlara devam etmesi tartışma yarattı.

Üniversitenin 4 Aralık 2023 tarihinde açıkladığı kadro ilanları ise kanuna aykırı özel durumları barındırıyor.

Konu ile ilgili Aydınlık Gazetesi'ne bilgi veren öğretim üyeleri, ilan şartlarının alacakları kişilere özgü hazırlandığını ve alınacak kişilerin şimdiden belli olduğunu iddia ederek ilanların kanuna aykırı olduğunu ifade etti. Öğretim üyeleri iddiaları tek tek sıraladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Doçent kadrosu R. V. S. adlı kişiyi doçent yapmak için kişiye özel açıldı. İlan şartında "Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak ve inovasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak" şartına yer verilerek kadroya R. V. S.’den başkasının başvurmasının önüne geçildi.

Bir diğer iddia da ise İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümü doçent kadrosunun B. A.’ya özel olduğu yönünde. İhtiyaç İslam Tarihi ve Sanatları olmasına rağmen ilanın "İslam Tarihi ve Sanatları veya Tarih alanında Doçent unvanına sahip olmak" şartı arandığı yönünde değiştirildiği iddia ediliyor. B. A.’nın doktora tez başlığı "Kürdistan Teâlî Cemiyeti: Kuruluş, amaç ve faaliyetler". Şırnak Üniversitesi öğretim üyeleri “B. A.’nın İlahiyat bilim dalında uzmanlığı ve yeterliliği yok." diye konuştu.

Öğretim Üyeleri, Vatan Partisi'nin ortaya çıkardığı FETÖ yapılanmasına dikkat çekerek FETÖ'cü Rektör Abdurrahim Alkış'ın kanuna aykırı onlarca faaliyetinin olduğunu söyledi. Alkış'ın YÖK tarafından koruduğunu belirten Öğretim Üyeleri, yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı.