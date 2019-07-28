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Şırnak ve Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Aynı bölge ile Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesindeki 4 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi. 

Bölgede operasyonlar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #şırnak
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