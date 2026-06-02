Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kaçak ilaç ve serum operasyonu

Cizre ilçesindeki güvenlik çalışmaları, bir kargo firmasının çevresinde elinde koli taşıyan şüpheli bir şahsın tespit edilmesiyle yoğunlaştı. Şahıs üzerinde ve taşıdığı kolilerde yapılan aramalar sonucunda, enfeksiyon tedavisi, ameliyat sonrası kas gevşetici ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 810 adet çözelti serum ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan kaçak tıbbi malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli R.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

SİLOPİ OTOGARINDAKİ ARAÇTAN BİNLERCE İLAÇ ÇIKTI

Eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaların bir diğer adresi Silopi ilçesi oldu. İlçe otogarında tespit edilen bir araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çok sayıda yasa dışı tıbbi ürün bulundu. Araç içerisindeki incelemelerde; epilepsi, mide ve bağırsak hastalıkları, diyabet tedavisi ile inme riskini azaltmaya yönelik kullanılan 6 bin 48 adet ilaç, 33 adet kullanıma hazır kalem sıvı enjektör ve 2 adet 300 mililitrelik oral çözelti ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan kaçak ürünlerle ilgili laboratuvar ve menşei incelemeleri sürerken, Silopi'deki olayla bağlantılı şüpheli M.S. hakkında da yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

Operasyonların ardından yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak ilaç ve tıbbi ürün ticaretine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.