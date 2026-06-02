Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kaçak ilaç ve serum operasyonu

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan kaçak tıbbi ürün ele geçirildi. Halk sağlığını hedef alan yasa dışı ticarete yönelik baskınlarda yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kaçak ilaç ve serum operasyonu
Yayınlanma:

Cizre ilçesindeki güvenlik çalışmaları, bir kargo firmasının çevresinde elinde koli taşıyan şüpheli bir şahsın tespit edilmesiyle yoğunlaştı. Şahıs üzerinde ve taşıdığı kolilerde yapılan aramalar sonucunda, enfeksiyon tedavisi, ameliyat sonrası kas gevşetici ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 810 adet çözelti serum ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan kaçak tıbbi malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli R.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

SİLOPİ OTOGARINDAKİ ARAÇTAN BİNLERCE İLAÇ ÇIKTI

Eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaların bir diğer adresi Silopi ilçesi oldu. İlçe otogarında tespit edilen bir araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çok sayıda yasa dışı tıbbi ürün bulundu. Araç içerisindeki incelemelerde; epilepsi, mide ve bağırsak hastalıkları, diyabet tedavisi ile inme riskini azaltmaya yönelik kullanılan 6 bin 48 adet ilaç, 33 adet kullanıma hazır kalem sıvı enjektör ve 2 adet 300 mililitrelik oral çözelti ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan kaçak ürünlerle ilgili laboratuvar ve menşei incelemeleri sürerken, Silopi'deki olayla bağlantılı şüpheli M.S. hakkında da yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

Operasyonların ardından yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak ilaç ve tıbbi ürün ticaretine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Beklenti ton başına 20 bin liraydı: Makarnalık ve ekmeklik buğdayın alım fiyatı 16 bin 500 TLBeklenti ton başına 20 bin liraydı: Makarnalık ve ekmeklik buğdayın alım fiyatı 16 bin 500 TLEkonomi
İstanbul 3 Haziran elektrik kesintisi programı: İşte karanlıkta kalacak ilçeler...İstanbul 3 Haziran elektrik kesintisi programı: İşte karanlıkta kalacak ilçeler...Yurt
şırnak
Günün Manşetleri
Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kaçak ilaç ve serum operasyonu
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile telefonda görüştü
Jandarma 21 ilde düğmeye bastı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
BM Ve WMO resmen ilan etti
Ticaret Bakanlığı acil koduyla duyurdu!
CHP Kurultay soruşturmasında deprem!
27 İlde 60 Milyar TL'lik siber vurgun operasyonu!
Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi
Çok Okunanlar
350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 350 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Altın fiyatlarında şok rekor! Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatlarında şok rekor! Altın fiyatları uçuşa geçti
MGM yarın için tam 46 ili uyardı! MGM yarın için tam 46 ili uyardı!
İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek!
Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 2 Haziran Salı için sağanak uyarısı!