Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yağmur Biçen
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Edinilen bilgilere göre, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# pkk # terörist
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