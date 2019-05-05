Şırnak'ta devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Erler Ali Çeker ve Ercan Can şehit oldu. Şehitlerimizin ailelerine acı haber ulaştırıldı

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta bugün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.



Bölgede devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, hava harekatı ile desteklenen operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



Bölgede hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



ŞEHİTLERİN ADI VE MEMLEKETİ BELLİ OLDU

Şehit olan 2 askerin Hatay'daki babaevlerine Türk bayrakları asıldı.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini verdi.



Acı haber üzerine Çeker'in babaevine Türk bayrağı asıldı.



Aynı çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın da Hassa ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.



Şehidin Küreci Mahallesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve beraberindekiler aileye taziye dileklerini iletti.,

Şehit Can'ın babaevi ile mahallesine Türk bayrağı asıldı.



HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Twitter'dan paylaşım yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Şırnak'ta terör örgütü ile çıkan çatışmada Kırıkhan nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker kardeşim ile Hassa nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can kardeşim Şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet,ailelerine sabır,milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.







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