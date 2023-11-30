Şırnak'ta FETÖ'ye Bir Darbe Daha!

Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına bir darbe daha vuruldu.



Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan Ekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ağır hareketler de bulunmuştu.



Konunun yargıya taşınması üzerine İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi, alenen hakaret suçundan yargılanan Ekin'e 87 gün adli para cezası verdi.



Öğretim Üyesi İhsan Ekin'in sicili ise epey kabarık. Aydınlık'ın 2009'dan beri takip ettiği Ekin, FETÖ’nün ABD’ye kaçan “Akademi İmamı” Şerif Ali Tekalan’la örgütsel ilişkilerini açığa çıkarmıştı.



Aydınlık Şerif Ali Tekalan’la Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan Ekin’in Instagram yazışmalarını yayımlamış, yazışmaların ekran görüntülerini de paylaşmıştı.



Üniversitede akademisyenler, Ekin'in soruşturma açılmaması için yeni bir telefon edindiğini bildirmişti.