CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Şırnak'ta göçükle ilgili soruşturma: Gözaltılar var

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili yürütülen soruşturmada alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışan gözaltına alındı

Şırnak'ta göçükle ilgili soruşturma: Gözaltılar var

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı yazılı açıklamada, Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini hatırlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı ve üç kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığının tespit edildiğini ifade eden Patlak, ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini belirtti.

Patlak, söz konusu elim olayda hayatını kaybeden 7 işçinin otopsisinin tamamlanarak, cenazelerin ailelerine teslim edildiğini anımsatarak, olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışanın gözaltına alındığını bildirdi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda meydana gelen olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlemin tesis edileceğini ifade eden Patlak, "Olayda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı işçiye de acil şifa dileriz." ifadesini kullandı.

Etiketler; #şırnak #göçük #soruşturma #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Başbakan Binali Yıldırım: Gelişmiş ülkelerde yabancı düşmanlığı artıyor
Sonraki Haber
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.