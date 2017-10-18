Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili yürütülen soruşturmada alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışan gözaltına alındı

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı yazılı açıklamada, Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini hatırlattı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı ve üç kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığının tespit edildiğini ifade eden Patlak, ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini belirtti.



Patlak, söz konusu elim olayda hayatını kaybeden 7 işçinin otopsisinin tamamlanarak, cenazelerin ailelerine teslim edildiğini anımsatarak, olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışanın gözaltına alındığını bildirdi.



Bilirkişi raporu doğrultusunda meydana gelen olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlemin tesis edileceğini ifade eden Patlak, "Olayda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı işçiye de acil şifa dileriz." ifadesini kullandı.