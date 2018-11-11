Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Gabar'da operasyanları sürdüren mehmetçiklerimizden 2'si şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK Şırnak'ta el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gabar'daki operasyonlarını hedef alan saldırı Görmeç kırsalındaki meydana geldi.



Güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar infilak ettirildi.



Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi görütülerek tedavi altına alındı.



Saldırı sonrası Gabar Dağı bölgesine operasyon başlatıldı.



ulusal.com.tr