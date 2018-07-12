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Şırnakta PKK operasyonunda 3 Fransız gözaltına alındı

Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı

Şırnakta PKK operasyonunda 3 Fransız gözaltına alındı
Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi  gözaltına alındı

 

Kaynak: DHA
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