Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı

Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı





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