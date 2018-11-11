Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Gabar'da operasyanları sürdüren mehmetçiklerimizden Uzman Çavuş Ömer Doğan ve Uzman Çavuş Ünal Olgun şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın babaevine acı haber ulaştı.



Şehit Doğan'ın Mersin'in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesinde oturan ailesine, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingöz tarafından acı haber verildi.



Daha sonra Doğan'ın babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ardından eve gelen çok sayıda kişi Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.



Doğan'ın cenazesi yarın Erdemli ilçesinde öğle namazına müteakip toprağa verilecek.



Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun’un Bursa’nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’ndeki ailesine acı haber ulaştırıldı.



Şehidin Gürsu İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini eşi Ceylan, annesi Güleser ve babası Asım Olgun'a ulaştırdı. Daha sonra binaya Türk bayrağı asıldı.



Şehadet haberinin duyulmasının ardından evin önüne gelen çok sayıda kişi Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.



Evli ve 2 çocuk babası şehit Olgun'un cenazesinin yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.



Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.





