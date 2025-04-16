Sırrı Süreyya Önder saatlerdir ameliyatta: DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi sağlık problemi nedeniyle ameliyata alındı.

Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, hastane önünde bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyatın halen devam ettiğini ve şu an için paylaşılan bilgiler dışında yeni bir gelişmenin olmadığını ifade etti.

Doğan, doktorların sürecin zorluğuna baştan dikkat çektiğini belirterek, "Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.

Ayşegül Doğan, ameliyatın ardından Önder’in yoğun bakım ünitesine alınmasının planlandığını, bu sürece ilişkin ayrıntılı açıklamanın doktorlar tarafından yapılacağını söyledi. Doğan, "Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bilgi yok ama görüyoruz ki merak ediliyor ne olduğu. Ameliyat bitti mi, bitmedi mi, bittiyse başarılı geçti mi, geçmedi mi, yoğun bakıma alındı mı, alınmadı mı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak? Hepsi merak ediliyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır."

“ZORLUK, BAŞARISIZLIK ANLAMINA GELMİYOR”

Doğan, Önder'in zor zamanların insanı olduğunu, bu zorlu ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandıklarını ifade etti.

Önder'in çok ağır olaylar yaşadığını, gördüğünü, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenen bir insan olduğunu aktaran Doğan, "Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.

Ayşegül Doğan, "Tekrar belirtmek istiyorum. Ameliyatın zaten uzun sürmesi bekleniyordu. Beklendiği ve öngörüldüğü gibi ilerliyor şu anda. Ameliyatın uzun sürmesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmiyor. Öngörülen süre ve öngörülen şekilde ilerliyor her şey." bilgisini paylaştı.