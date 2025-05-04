Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in bilinci kapalı şekilde, kalp ve solunum durması tablosuyla ambulansla hastaneye getirildiği ve kalp akciğer masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

Önder’e acil olarak “aort diseksiyonu” tanısı konulmuş ve Bentall operasyonu (aort kapak ve çıkan aort değişimi) ile birlikte tek damar by-pass ameliyatı gerçekleştirilmişti. Ameliyat sonrası yoğun bakımda kalp destek cihazı (ECMO) ve yoğun medikal tedavi ile hayati bulguları dengelenmeye çalışıldı.

Ancak günler geçtikçe durumu ağırlaştı. Hastanenin açıklamasına göre, Önder’in nörolojik tablosu kötüleşti ve çoklu organ yetmezliği gelişti.

Sırrı Süreyya Önder, tüm müdahalelere rağmen 3 Mayıs günü saat 16.10’da hayatını kaybetti.

Bugün itibarıyla İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.00’de bir anma töreni düzenlendi. Anma töreninin ardından, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Önder’in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI

1962 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girerek siyaset bilimi yolculuğuna adım attı. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi, Önder’in eğitimini yarıda bıraktırmakla kalmadı, yaşamını da derinden etkiledi.

12 YIL HAPİS CEZASI, 7 YIL TUTUKLULUK

Darbe sonrası Ankara’da düzenlenen protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Önder, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca hem siyasi duruşunu pekiştirdi hem de edebiyata ve sanata yöneldi. Bu yıllar, onun ilerideki sinema ve yazarlık kariyerinin de zeminini oluşturdu. Sırrı Süreyya Önder, tahliyesinin ardından sinemaya yöneldi. Senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez’le birlikte yönettiği Beynelmilel filmi, 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü aldı. Önder, bu yapıtla hem siyasi mesajlar verdi hem de sinema dünyasında kendine yer edindi. Aynı zamanda çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı ve oyunculuk deneyimleri de oldu.

Sanat kariyerinin ardından aktif siyasete geri dönen Önder, 24. dönemde İstanbul, 25 ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Aynı zamanda Anayasa Komisyonu’nda görev aldı ve 24. dönemde Meclis Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak çalıştı.

2013-2015 yılları arasında gündeme gelen çözüm süreci kapsamında HDP heyeti içinde yer aldı. Öcalan’la yapılan İmralı görüşmelerine katılarak, barış sürecinde önemli bir aktör oldu. Bu dönemdeki aktif rolü, kamuoyunda hem destek hem de eleştiri aldı.

Terör örgütü propagandası suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Önder, 2019 yılında cezasını tamamlayarak tahliye edildi. Ancak siyasi kariyeri burada son bulmadı.

2023 yılında DEM Parti’den İstanbul Milletvekili olarak 28. dönemde Meclis’e dönen Önder, kısa süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili görevine getirildi.