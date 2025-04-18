Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna dair yeni açıklama

Hastane tarafından yapılan açıklamada, Önder’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtilirken, hayati tehlikesinin ise devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastamız Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Genel durumu, dünkü parametrelerle benzer şekilde stabil seyretmektedir. Ancak hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir.”

Önder’in tedavisinin titizlikle sürdüğü, doktorların durumu saat saat takip ettiği öğrenildi.