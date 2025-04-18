Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna dair yeni açıklama

Aort damarında meydana gelen yırtık nedeniyle ameliyata alınan ve yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir yazılı açıklama yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna dair yeni açıklama
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Hastane tarafından yapılan açıklamada, Önder’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtilirken, hayati tehlikesinin ise devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hastamız Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Genel durumu, dünkü parametrelerle benzer şekilde stabil seyretmektedir. Ancak hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir.”

Önder’in tedavisinin titizlikle sürdüğü, doktorların durumu saat saat takip ettiği öğrenildi.

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