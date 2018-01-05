Bursa Adliyesi'nin deposunda, bir operasyonda ele geçirilen, içinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal maddenin bulunduğu cam şişenin kırılmasıyla yayılan kokudan kimsenin etkilenmediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, bir operasyonda ele geçirilen ve içinde uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirtilen kimyasal madde bulunan cam şişe, adliyenin deposunda personel tarafından taşındığı sırada kırıldı.



Şişeden gelen kokudan etkilenme riskine karşı adliyede bulunanlar dışarı çıkarıldı.



Olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



"Tedbirler sonlandırıldı"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, saat 17.00 sıralarında emanet deposuna konulan şişenin kırılması sonucu ortama gaz ve duman yayıldığı, tedbiren deponun bulunduğu alanın boşaltıldığı belirtildi.

Tedbirlerin sonlandırıldığı vurgulanan açıklamada, "Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme ve çalışmalar neticesinde, herhangi bir sıkıntının bulunmadığı, gaz ve dumandan herhangi bir kimsenin etkilenmediği anlaşılarak tedbirlere son verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

