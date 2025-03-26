Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla işlem yapılıyor.

Soruşturma çerçevesinde daha önce firari durumunda olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Teslim olan Özdemir, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari konumda bulunan diğer şüpheliler Azad Barış ve Hunav Altun hakkında da yakalama kararı çıkardı. Güvenlik güçlerinin, firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.