Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı!

İstanbul'da yürütülen "silahlı terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan üç isim, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMA: "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM"

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Şahan, Polat ve Çalışkan’a "silahlı terör örgütüne yardım" suçlaması yöneltildi. Haklarında delil toplama sürecinin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ifade ediliyor.