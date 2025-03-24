Şişli Belediyesi’nde deprem: Başkan yardımcıları istifa etti!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması büyük yankı uyandırdı. Kayyum atamasına tepki gösteren Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, görevlerinden istifa etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şişli Belediyesi’nde deprem: Başkan yardımcıları istifa etti!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Şahan’ı görevden uzaklaştırarak yerine kayyum atadı.

ŞİŞLİ KAYMAKAMI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA GETİRİLDİ

Resul Emrah Şahan’ın görevden alınmasının ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

Bu atama, ilçede ve siyaset çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı. Kayyum kararına tepki gösteren belediye yönetimi içinde de istifalar yaşandı.

KAYYUM ATAMASI SONRASI İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Son Dakika haberine göre, kayyum atamasının ardından Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, durumu protesto ederek görevlerinden istifa etti.

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