Şişli Belediyesi’nde hareketli saatler: Polis binaya girdi

İstanbul’da siyaseti sarsan gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi’nde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan’ın yerine kayyum atanmasının ardından polis ekipleri belediye binasına girerek arama başlattı.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda polis ekibi Şişli Belediyesi’ne geldi. Ekonomim'in aktardığına göre, polis ekipleri binanın tüm katlarında detaylı bir arama yaptı. Üst katlara çıkışların sınırlandırıldığı, çalışanların hareket alanlarının daraltıldığı ve olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

ŞİŞLİ'YE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan’ın görevden alındığı ve yerine kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in atandığı bildirildi. Bakanlık yetkilileri, kayyum sürecinin resmi olarak başlatıldığını ve Ertürkmen’in gün içinde belediye binasına gelerek göreve başlayacağını duyurdu.

Kayyum atamasına karşı çıkan CHP’li bir grup, gece boyunca belediye binasında nöbet tuttu. “Kayyuma teslim olmayacağız” mesajı veren partililer, demokratik sürecin dışında bir uygulama yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi. Sabah saatlerine kadar nöbetin sürdüğü, CHP’nin süreci yakından takip ettiği bildirildi.

"KAYYUM SAAT 09.00'DA GELİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saat 09.00’da kayyum geliyor” ifadesini kullanarak dikkatleri Şişli’ye çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması, kentteki siyasi dengeleri değiştirdi. Bu süreçte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da aynı soruşturma kapsamında “terör” suçlamasıyla görevden alındı.

Resul Şahan’ın görevden alınmasının ardından, İçişleri Bakanlığı kayyum atama sürecini başlattı.