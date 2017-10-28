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Şişli'de korkutan tüp patlaması: 2 yaralı

Şişli Feriköy'de saat 21.00 sıralarında bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan dolayı ilk belirlemelere göre iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de korkutan tüp patlaması: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta Suriyelilerin kaldığı bodrum kattaki bir evde bulunan piknik tüpü, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu yaralanan iki Suriyeli, ambulanslarla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de daireye girerek incelemelerde bulundu


Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bu arada, patlama nedeniyle apartmanın giriş kapısının ve bazı evlerin camları kırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #istanbul #şişli
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