Gazeteci Hrant Dink’in ölümünün 11'inci yılı anma etkinlikleri nedeniyle Şişli'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink’in suikast sonucu ölümünün 11'inci yılı anma etkinlikleri nedeniyle yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hrant Dink’in 11'inci ölüm yılı anma etkinlikleri dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın 11.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.



Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.



Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.