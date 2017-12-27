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Şişli'de yılbaşı kutlamaları yasaklandı! Belediyeden açıklama

İstanbul Şişli Belediyesi tarafından ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Belediye de yaptığı açıklamayla kutlamaların iptal edildiğini belirtti

Şişli'de yılbaşı kutlamaları yasaklandı! Belediyeden açıklama

İstanbul'da Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinin ardından Şişli'de de yılbaşı kutlamaları yasaklandı. 

Şişli Belediyesi tarafından ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

BELEDİYE İPTAL ETTİ

Şişli Belediyesinin, yılbaşı kutlamalarını iptal ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Şişli Belediyesi, Şişli Kaymakamlığına başvurarak, 4 gün sürmesi planlanan yılbaşı kutlamaları için izin istedi. 

Şişli Kaymakamlığının güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesince iptal edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada "Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #istanbul #şişli
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