Şişli Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Şişli Maçka Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan temizlik görevlileri yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Temizlik görevlilerinin durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka ulaşan polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yerde yatan şahsa müdahalede bulundu.

KİMLİĞİ VE SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün doğrulanmasının ardından olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, hayatını kaybeden şahsın 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, emniyet birimlerince yapılan sorgulamada hayatını kaybeden Tuncay Yılmaz'ın 17 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerindeki adli incelemelerin tamamlanmasının ardından, 29 yaşındaki gencin cansız bedeni ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.