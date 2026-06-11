Şişli'de 10 yıllık cinayet dosyasında yeni gelişme: Aynur Kanbur cinayetinde olay yeri keşfi yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, 24 Mart 2016 tarihinde Şişli'nin Fulya Mahallesi Nar Çiçeği Sokak'ta silahla vurularak hayatını kaybeden 49 yaşındaki Aynur Kanbur cinayetinde saha çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve 6 kişilik uzman heyet, cinayetin işlendiği sokakta geniş çaplı bir inceleme gerçekleştirdi.

CİNAYET ZANLISI SOKAĞA GERİ GETİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan üç şüpheliden biri olan Bülent Gündüz, güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi. Gündüz, savcı ve uzman ekiplerin gözetiminde olay günü yaşananları ve cinayete dair bildiklerini anlattı. Bu esnada olay yeri inceleme ekipleri bölgede fotoğraf ve görüntü kaydı aldı. Keşif işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli yeniden emniyete götürüldü.

Cinayetle bağlantılı olarak gözaltında tutulan Bülent Gündüz, Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçlamasıyla yürütülen ve uzun süre faili meçhul kalan dosya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yeniden inceleme başlatmasıyla aydınlatıldı. Ekiplerin araştırmaları sonucunda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen Bülent Gündüz ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda üç zanlı yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Gündüz'ün, cinayetten sonra kullandığı silahı denize attığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası incelemelerinde, Gündüz'ün olay öncesi ve sonrasında yürüdüğü güzergahlarda başında şapkayla hızlı adımlarla ilerlediği ve son olarak metrobüse binmek üzere turnikelerden geçtiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosunca takip edilen dosyaya ilişkin detayları paylaştı. Aynur Kanbur'un ikametinin giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldüğü ve olay yerinde elde edilen kovanların bugüne kadar hiçbir silahla eşleşmediği kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Maktul, 90'lı yıllarda Mezdeke Dans Üçlüsü olarak bilinen dans grubunun üyesidir. 2017 yılında maktulün ablasının dilekçesi üzerine akrabaları olan Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar isimli şahısların 'daha önceki yıllarda maktulü öldürmekle tehdit ettikleri, bizim sülaleden dansöz çıkmaz' şeklinde söylemleri olduğu iddia edilmesiyle adı geçenlerin HTS kayıtları alınmıştır. Şahısların telefonu olaydan hemen önce kapandığı, ertesi gün öğlene kadar kapalı kaldığı, sonra açıldığı tespit edilmiştir. Yüksel Kar, olaydan iki gün önce ABD'ye gitmiş olup kendisinin de belirtilen zamanlarda telefonu kapalı olduğu anlaşılmıştır. Adalet Bakanlığımız Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasından sonraki süreçte eylemi gerçekleştiren failin Avcılar'dan metrobüse bindiği tespit edilerek, İstanbulkart kullanımı araştırılmış, araştırma neticesinde şahsın Bülent Gündüz olduğu anlaşılmıştır."