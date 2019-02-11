İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından korkutan bir haber de Şişli'den geldi. İlçedeki Melek Apartmanı'nın kolonu çatladı, 3 bina riskli durumda. Binada yaşayanlar tahliye edilerek, otellere yerleştirildi. 60 daire, 4 dükkan ve 1 otopark tamamen boşaltılıyor. Apartmanların akıbeti belediyenin toplantısı sonrası netleşecek

İstanbul Şişli'de kolonlarında çatlak oluşması nedeniyle geçen perşembe günü boşaltılan 4 binadaki eşyalar da tahliye edildi. 60 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binaların akıbeti ise Şişli Belediyesi Statik Büro'nun toplantısının ardından netleşecek.



Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde Çifte Cevizler ve Darülaceze caddelerinin kesiştiği noktada bulunan Melek Apartmanı'nın kolonunda 24 Şubat'ta çatlak oluştu.



Uzunluğu yaklaşık 1.5 metreyi bulan çatlağı fark eden otopark görevlisi, apartman sakinlerine haber verdi. Kat malikleri de Şişli Belediyesi'ne başvurdu. Belediye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından bina için tahliye kararı verdi. 1968 yılında yapılan Melek Apartmanı'nda yaşayanlar tahliye edilip çevredeki otellere ve misafirhanelere yerleştirildi.



Ancak kolonu çatlayan bina ile aynı parsel üzerinde ve aynı tarihte yapılan yandaki Kanarya, Billur ve Engin apartmanlarında da risk olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine 7 Mart'ta bu üç bina da tahliye edilmeye başlandı.



Toplam 60 daire, 4 dükkan ve 1 otoparkın boşaltılmasının ardından 4 binada bugün de eşyaların tahliyesine başlandı.



Öte yandan yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede bulunan binaların çevresine daha önce güvenlik şeridi çeken Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, bugün saclarla önlem aldı.



Boşaltılan binalar için yıkım mı güçlendirme kararı mı alınacağı ise Şişli Belediyesi Statik Büro'nun yapacağı toplantıyla belirlenecek. Kat maliklerine de görüşleri sorulacak. Yıkım ya da güçlendirme kararı verilecek.



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