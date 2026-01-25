Şişli'de başı kesik kadın cesedi bulunmuştu: Katil zanlıları yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde çöp konteynerinde başı olmayan bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı iki şüpheli, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu havalimanında yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bir ceset gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAĞIT TOPLAYAN VATANDAŞ FARK ETTİ

Konteynerdeki cesedi, mahallede kağıt toplayan O.Ç. isimli kişinin fark ettiği öğrenildi. O.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin başının bulunmadığı belirlendi.

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı çalışma başlattı.

BAŞI VE BACAKLARI BULUNAMADI

Ekiplerin konteynerde ve çevresinde yaptığı aramalarda, kadının başına ve kesik bacaklarına ulaşılamadı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olay yerinde şüpheli hareketlerde bulunan kişilerin tespiti için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Polis, olay yerinde görülen şüphelilerin taşıdığı belirtilen bir valizi de aynı mahallede bulunan Bozkurt Caddesi’nde bularak incelemeye aldı.

KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Cesetten alınan parmak izlerinin incelenmesi sonucunda hayatını kaybeden kişinin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova (37) olduğu belirlendi. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morgunakaldırıldı.

ZANLILAR HAVALİMANINDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, cinayetin Khokimova’nın sevgilisi olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu bir kişi tarafından işlendiği, bir başka kişinin de olaya yardım ettiği belirlendi.

Yüzlerce güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucunda şüphelilerin Gürcistan’a kaçmak üzere havalimanına gittikleri tespit edildi. Zanlılar, olaydan yaklaşık 8 saat sonra, yurtdışına çıkamadan gözaltına alındı.