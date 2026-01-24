Şişli'de çöp konteynerinde çarşafa sarılı ve başı olmayan bir kadın cesedi bulundu.
Şişli’de akşam saatlerinde çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bulunan ve başı olmayan kadın cesedi, bölgede paniğe yol açarken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul’un Şişli ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Duatepe Mahallesi’nde kağıt toplayan bir kişi, çöp konteyneri içerisinde çarşafa sarılı halde bir ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu ve başının bulunmadığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olayın nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.