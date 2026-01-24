Şişli'de çöp konteynerinde çarşafa sarılı ve başı olmayan bir kadın cesedi bulundu.

Şişli’de akşam saatlerinde çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bulunan ve başı olmayan kadın cesedi, bölgede paniğe yol açarken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şişli'de çöp konteynerinde çarşafa sarılı ve başı olmayan bir kadın cesedi bulundu.
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un Şişli ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Duatepe Mahallesi’nde kağıt toplayan bir kişi, çöp konteyneri içerisinde çarşafa sarılı halde bir ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu ve başının bulunmadığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.

Şişli'de çöp konteynerinde çarşafa sarılı ve başı olmayan bir kadın cesedi bulundu. - Resim : 1

Cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olayın nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini koli bandıyla bağlayıp üzerine kezzap döktüBoşanma aşamasındaki eşini koli bandıyla bağlayıp üzerine kezzap döktüYurt
şişli kadın cesedi
Günün Manşetleri
Bir teğmenin daha ihraç kararı iptal edildi
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
Çok Okunanlar
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi
Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor
Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?