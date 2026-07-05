Şişli'de dev narkotik operasyonu! Çeyrek ton uyuşturucu ele geçirildi

İlçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve piyasaya sürmeye hazırlandığı tespit edilen bir şebekeye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, tonaj bazında yüksek miktarda ölümcül uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sokak satıcılarını ve dağıtım ağını besleyen 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

3 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Narkotik timlerinin uzun süreli istihbarat çalışmaları neticesinde şebekenin uyuşturucu maddeleri depoladığı ve çoğalttığı adresler tek tek belirlendi.

4 Temmuz Tarihinde Düğmeye Basıldı: Savcılık talimatıyla Şişli ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zehir Depoları Patlatıldı: Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, adresler ablukaya alınarak şüpheliler etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER: 239 KİLO METAMFETAMİN ZEHİRİ!

Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla söz konusu adreslerde yapılan didik didik aramalarda adeta bir uyuşturucu laboratuvarı deşifre edildi. Aramalarda ele geçirilen maddelerin dökümü şu şekildedir:

222 kilo 150 gram sıvı metamfetamin

17 kilo katı metamfetamin

8 kilo 150 gram aseton (uyuşturucu yapımında kullanılan ara kimyasal)

11 kilo 750 gram toz katkı maddesi

Toplamda 239 kilo 150 gram uyuşturucu maddenin yanı sıra imalatta kullanılan çok sayıda hassas terazi ve laboratuvar malzemesine de el konuldu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor. Narkotik ekipleri, ele geçirilen metamfetaminin kaynağını, yurt dışı bağlantılarını ve İstanbul genelinde hangi sokak torbacılarına dağıtılmasının planlandığını çözmek amacıyla tahkikatı çok yönlü olarak sürdürüyor. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.