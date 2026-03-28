Şişli'de metrobüs yangını: İçi yolcu dolu metrobüs bir anda alev aldı!
İstanbul Şişli'de seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün dumanları fark edip yolcuları hızla tahliye etmesi olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın E-5 karayolunda ve metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, aracın Darülaceze - Perpa durağından Söğütlüçeşme yönüne doğru hareket ettiği sırada gerçekleşti. Metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başlaması üzerine durumu fark eden şoför, aracı durdurup kapıları açarak içerideki yolcuları hızlı bir şekilde tahliye etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve sonrasındaki soğutma çalışmaları sırasında, metrobüs seferlerinde ve E-5 karayolunda kısa süreli aksamalar yaşandı. Söndürme işlemi esnasında karayoluna yayılan köpüklü su, olası kazaları önlemek amacıyla itfaiye ekipleri tarafından titizlikle temizlendi. Güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmalarının sona ermesiyle yeniden araç geçişine açıldı.
HASARLI ARAÇ ÇEKİLDİ, SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından, yangın nedeniyle hasar gören metrobüs olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracın hattan çekilmesi ve yolun tamamen temizlenmesinin ardından, aksayan metrobüs seferleri ve E-5 karayolundaki trafik akışı tamamen normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı