Şişli'deki kesik baş cinayetinde gelişme: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!

Şişli’de bir kadının başsız cesedinin çöp konteynerinde bulunmasıyla başlayan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın öldürüldüğü Ümraniye’deki evde, yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora’nın da öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şişli'deki kesik baş cinayetinde gelişme: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!
Yayınlanma: Güncellenme:

Şişli’de hurda toplayıcı tarafından çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın (36) cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı.

Khakımova’nın öldürüldüğü Ümraniye’deki evde, yine Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora’nın da öldürüldüğü öğrenildi.

Katil iddiaya göre, Seyyare'yi de vahşice öldürerek cesedi parçaladıklarını ve İstanbul'un farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attıklarını beyan etti.

ŞÜPHELİLER YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli’de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gözaltında bulunan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K’nin yarın adliyeye sevk edilecek.

Sofralara girecekti: Otoyolda 3 ton kaçak sakatat ele geçirildiSofralara girecekti: Otoyolda 3 ton kaçak sakatat ele geçirildiYurt
şişli cinayet
Günün Manşetleri
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
7 ilde 120 bin öğrenci için yeni eğitim modeli
Erzurum merkezli 29 ilde siber operasyon
Bakan Gürlek HSK üyeleriyle buluştu
Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi
Samsun'da yasa dışı bahis soruşturması
Meclis'teki eyleme CHP içinden itiraz...
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
400 bin TL taşıt kredisinin maliyeti belli oldu 400 bin TL taşıt kredisinin maliyeti belli oldu
A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında