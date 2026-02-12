Şişli'deki kesik baş cinayetinde gelişme: Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!

Şişli’de hurda toplayıcı tarafından çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın (36) cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı.

Khakımova’nın öldürüldüğü Ümraniye’deki evde, yine Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora’nın da öldürüldüğü öğrenildi.

Katil iddiaya göre, Seyyare'yi de vahşice öldürerek cesedi parçaladıklarını ve İstanbul'un farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attıklarını beyan etti.

ŞÜPHELİLER YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli’de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gözaltında bulunan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K’nin yarın adliyeye sevk edilecek.