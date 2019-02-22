Meclis'teki partilerde aday listeleri üzerinden yaşanan sorunlar yeni krizleri beraberinde getirdi. CHP ve MHP'den yeni istifa haberleri geldi. İyi Parti'de "Mersin" depremi üzerinden tartışmalar yaşanırken, AKP’de ise Amasya'da gerginlik üst düzeydeydi.

Meclis’teki partilerde adaylık krizleri birbiri ardına geliyor, istifa üstüne istifa yaşanıyor.



Aday sürecini en sancılı geçiren partilerin başında gelen CHP’de Adana İl Başkanı Emrah Kozay görevini bıraktığını açıkladı.



Adana’da belediye meclis üyesi adaylarının belli olmasının ardından bir açıklama yapan Kozay, aday listelerinin örgütle paylaşılmadığını söyledi.



Bu durumu kabul edemediğini belirten Kozay, bu yüzden istifa ettiğini vurguladı.



Adaylık krizinin bir diğer adresi ise Amasya’ydı.



AKP Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Dümen, meclis üyesi listesinde adının yer almaması üzerine İl Başkanlığı binasını bastı.



Listede yer almamasına tepki gösteren Dümen, küfürlerin havada uçuştuğu tartışma sonrası partililer tarafından dışarı çıkartıldı.



Cumhur ittifakının diğer ortağı MHP'de de yeni bir istifa yaşandı. İhraç istemiyle partisinin disiplin MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.



İyi Parti’de ise Mersin depreminin artçıları devam ediyor.



Mersin’de Demokrat Parti çatısı altında seçimlere girmek zorunda kalan İyi Parti, Akdeniz ilçesinde de aynı yöntemi izleyecek.



Mersin İl Yönetiminin gecikmesi yüzünden aday gösteremeyen İyi Parti, adayını Demokrat Parti listelerinden gösterecek.



Öte yandan, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın yerine Alican Özbayrak getirildi.



Alican Özbayrak, geçmiş yıllarda Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.





ulusal.com.tr