Sistem partilerinde yaklaşan yerel seçimler öncesi kriz üstüne kriz yaşanıyor. İyi Parti’de yaşanan Mersin depreminin ardından partililerde büyük tepki ve hayal kırıklığı hakim. CHP'de de aday listelerinin netleşmesi parti içindeki gerginliği daha da arttırdı. AKP ve MHP’de ise aday yapılmayan üyelerin tepkileri var.

Sistem partilerinde koltuk kavgaları büyüyor, kriz üstüne kriz yaşanıyor.



31 Mart yerel seçimleri öncesi, siyasi partilerde aday olan ve olamayan isimler üstünden sert tartışmalar yaşanıyor.



İyi Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın, bilgilerinin geç teslim edilmesi gerekçesiyle aday olamaması partide depreme yol açtı.



İyi Parti yönetimi olayı “Dahili operasyon” olarak değerlendirse de, partililer genel merkezin süreci yönetemediği görüşünde.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmemesini "Düşündürücü" olarak yorumladı.



Konunun iç yüzünün zamanla anlaşılacağını belirten Bahçeli "Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır? Bunları hep beraber göreceğiz" dedi.



İyi Parti’nin ittifak ortağı CHP’de de parti içi gerginlik aday listelerinin netleşmesinin ardından daha da arttı.



İzmir'de, CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek görevinden istifa etti.



İzmir’in Buca ilçesinde ise, partililer son anda aday değişikliğine giden yönetime tepki gösterdi. Başkan aday adayları birbirine girdi.



Öte yandan Genel Merkez parti içi muhalefetin "PM toplantısı yapılmalı" talebine daha fazla sessiz kalamadı.



Aday listelerine ilişkin kriz CHP ve İyi Partiyle sınırlı değil.



AKP’de en büyük kırılma belediye meclisi üyeliklerinde yaşandı. Listeye giremeyen eski üyeler sert tepki gösterdi. Bazı isimler istifa etti. Son olarak AKP Şanlıurfa Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy istifasını açıkladı.



MHP’de ise genel merkez tarafından belirlenen meclis üyeleri parti içinde tartışmalara yol açtı. MHP pek çok ilde AKP lehine aday çıkarmadığı için yarış daha çok belediye meclisi aday listelerinde oldu. Aydınlık Gazetesinin haberine göre, listelerde yer bulamayan MHP’lilerin seçimlerde ittifakın adayına destek vermeyecekleri öne sürüldü.





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