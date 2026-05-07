Site aidatlarında kritik düzenleme! Teklif TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte site aidatları başta olmak üzere çevre cezaları, TOKİ işlemleri ve tapu uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Yeni yasayla özellikle son dönemde sık sık tartışma konusu olan fahiş site aidatlarına yönelik yeni kurallar getirildi. Düzenlemeye göre site yöneticilerinin aidat ve avans miktarlarını tek taraflı belirlemesinin önüne geçilecek.

İşletme projeleri artık kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Yönetici tarafından hazırlanacak geçici işletme projeleri ise en geç 3 ay içinde kat maliklerinin onayına sunulacak. Böylece aidat artışlarında karar yetkisi doğrudan kat maliklerine bırakılmış olacak.

AİDAT ARTIŞLARINA SINIR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre mevcut işletme projesinin bulunması halinde aidat ve avans bedelleri, yeniden değerleme oranını aşmayacak şekilde güncellenebilecek.

Ayrıca yöneticilerin topladığı avansların kullanımına ilişkin denetim mekanizması da güçlendirilecek.

Toplu yapı yönetim planlarında değişiklik yapılabilmesi için temsil edilen bağımsız bölümlerin üçte ikisinin onayı gerekecek. Geçici yönetim hükümleri de kat maliklerinin oyuyla değiştirilebilecek.