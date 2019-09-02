Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel yazılan "4 Eylül" marşı için klip hazırlandı. Yeniden dirilişi anlatan klip büyük beğeni topladı.

Yüz yıl öncesi coşkuyla anlatıldı.



Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel yazılan "4 Eylül" marşı için klip hazırlandı.



Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından sözleri yazılan "4 Eylül" marşı, Muhammed Hasan Dağdeviren tarafından bestelendi.



Büyük beğeni toplayan klipte yeniden diriliş canlandırıldı.



Klipte Sivas'taki müzelere de yer verildi.



ulusal.com.tr