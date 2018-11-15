banner999
Turan Kışlakçı'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Turan Kışlakçı'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Ünlü işadamı silahlı saldırıda öldürüldü
Ünlü işadamı silahlı saldırıda öldürüldü
Emine Şahin serbest bırakıldı
Emine Şahin serbest bırakıldı
Çavuşoğlu: Uluslararası soruşturma şart
Çavuşoğlu: Uluslararası soruşturma şart

Sivas'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Sivas'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı pikap tipi askeri araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Sürücü ile araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #askeri araç #yaralı #asker
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.