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Sivas'ta katledilen 35 yurttaş anıldı

26 yıl önce yaşanan katliam bugün de en derinden hissedildi. 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a giden ve Madımak Oteli'nde kontrgerilla operasyonuyla katledilen 33 aydın ve 2 otel çalışanı çeşitli etkinliklerle anıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan aileler, olayın yaşandığı noktaya utanç müzesi yapılmasını istedi.

Sivas'ta katledilen 35 yurttaş anıldı

26 yıl önce yaşanan acı tazeliğini koruyor. Kontrgerilla operasyonuyla katledilen aydın ve yurttaşlarımız unutulmuyor. Görüntüler Sivas'taki  2 Temmuz Madımak Katliamı anmalarından. 

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a giden ve Madımak Otelinde kalan 33 yurttaş ve 2 otel çalışanı katledilmişti. 35 vatandaş Sivas'ta çeşitli etkinliklerle anıldı. 

ES//rken saatlerde başladı törenler... İlk önce Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki dernek temsilcileri eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Sivas merkez ve çevre illerden gelen vatandaşlar da Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağa kadar yürüş yapıldı. 

Olayda yaşamını yitiren vatandaşların fotoğrafları taşındı. Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen Madımak Oteli'ne karanfil bırakıldı. 

26 yıl önce yaşamını yitirenler bir kez daha anıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan aileler, eski Madımak Oteli'nin "utanç müzesine" dönüştürülmesini istedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Madımak
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