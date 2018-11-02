Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Trabzon-Gaziantep seferini yapan Turay Turizm'e ait Muhammet Petek idaresindeki 61 S 0758 plakalı yolcu otobüsü, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında, Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun (20) kullandığı 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hafif ticari araçtaki Hasan ve Mehmet Faruk Rızvanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.



Sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu, Nesrin (40) ve Muhammet Yusuf Rızvanoğlu (4) ile otobüsün muavini Halil İbrahim Cebel (30) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.