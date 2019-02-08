Sivas'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas'ta bizden önce üniversite var mıydı? Hayır biz açtık" dedi. Peki Sivas'ta ilk üniversite ne zaman kuruldu? Cumhuriyet Üniversitesi’ni kim kurdu?

Erdoğan, "Sivas'ta bizden önce üniversite var mıydı? Hayır biz açtık" dedi. Peki Sivas'ta ilk üniversite ne zaman kuruldu? Cumhuriyet Üniversitesi’ni kim kurdu?



Ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas'ta kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına , 1974 yılında kanunlaşarak 11000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur 1974 yılında Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bugün, 17 Fakülte, 4 Enstitü, 1 devlet konservatuarı, 5 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu ile 56.431 öğrenciye hizmet vermektedir.



Cumhuriyet Üniversitesinin kurucusu kim?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1974 yılında Fahri Korutürk’ün cumhurbaşkanlığı döneminde kurulmuştur. Üniversitenin kurucu rektörlüğünü ise Prof. Dr. Muvaffak Akman yapmıştır.



1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Yasası

4 Eylül Üniversitesi Kurma ve Koruma Derneği ve Sivaslı bürokratların yaptığı çalışmaların ardından Cumhuriyet'in 50'inci yılının kutlanması çerçevesinde TBMM'de alınan bir kararla 5 Nisan 1973 tarih ve 1701 sayılı 50. Yıl kutlama kanununun 5. Maddesinin (b) fıkrası ("50. Yıl münasebetiyle Sivas'ta ilk fakültesi 29 Ekim 1973'te öğrenime başlamak üzere Cumhuriyet Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulur") ile Cumhuriyet Üniversitesi, kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Bu maddeye ek olarak 9 Şubat 1974 tarih ve 14794 sayılı yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Yasası ile resmen kurulmuştur.



Kurucu Rektör olarak göreve başlayan Prof. Dr. Muvaffak Akman'dan sonra görev yapan Rektörler

1978-1980 yılları arasında Prof. Dr. İbrahim Alev'in rektörlük yaptığı Cumhuriyet Üniversitesi'nde sırasıyla 1981 yılında Prof. Dr. Erfüz Edgüer ve 1982 yılında ise Prof. Dr. Mahir Tevruz, 1982-1992 yılları arasında Prof. Dr. Muvaffak Akman ikinci kez rektör olarak görev yapmıştır. 1992-1996 yılları arasında rektörlük yapan Prof. Dr. Asım Gültekin'in ardından 1996-2004 yılları arasında Prof. Dr. Ferit Koçoğlu rektörlük yapmıştır. 1978-1980 yılları arasında Prof. Dr. İbrahim Alev'in rektörlük yaptığı Cumhuriyet Üniversitesi'nde sırasıyla 1981 yılında Prof. Dr. Erfüz Edgüer ve 1982 yılında ise Prof. Dr. Mahir Tevruz, 1982-1992 yılları arasında Prof. Dr. Muvaffak Akman ikinci kez rektör olarak görev yapmıştır. 1992-1996 yılları arasında rektörlük yapan Prof. Dr. Asım Gültekin'in ardından 1996-2004 yılları arasında Prof. Dr. Ferit Koçoğlu rektörlük yapmıştır.



Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973-1974 Eğitim Öğretim Döneminde 50 Öğrencisi ile Eğitime Başlamıştır

21 Kasım 1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muvaffak Akman, Üniversitelerarası Kurulun aldığı kararla Cumhuriyet Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak göreve atanırken ilk dekan ise Prof. Dr. Yılmaz Sanaç olmuştur. Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973-1974 eğitim öğretim döneminde 50 öğrencisi ile eğitime başlamıştır. 1974 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'ne devredilen 400 yataklı Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni Rektör Prof. Dr. Muvaffak Akman boş olarak devralmış ve 1975 yılında ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 2 Kasım 1975 tarihinde Başbakan Süleyman Demirel, bakanlar ve halkın yoğun katılımı ile Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde temel atma töreni yapılarak ilk binaların yapımına başlanılmıştır. Kurucu Rektör olarak göreve başlayan Prof. Dr. Muvaffak Akman 1974-1978 yılları arasında rektörlük yaptı.



