Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek dosyasında kan donduran itiraflar! Kardeşleri anlattı

Koruma altına alınan çocukların "Babamın borcu karşılığında Mehmet K. kardeşimi çadırdan alıp götürdü" şeklindeki beyanı üzerine Diyarbakır'da yeni bir şüpheli gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı'nın sürekli ifade değiştirdiği soruşturmada; anne ve baba "altsoyu kasten öldürme" suçundan, 4 akraba ise delilleri karartma ve suçluyu kayırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaylada bebeği arama çalışmaları ise giriş-çıkış yasakları eşliğinde aralıksız sürüyor.

KORUMA ALTINDAKİ KARDEŞLER ANLATTI: 'BORCA KARŞILIK GÖTÜRDÜ'

Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen 4 kardeşten R.B. ve H.B.'nin uzmanlar eşliğinde alınan ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi:

Sosyal çalışmacı gözetiminde dinlenen çocuklar, babalarının yüklü miktarda borçlu olduğu Mehmet K. isimli şahsın çadıra gelerek 11 aylık Büşra'yı alıp götürdüğünü söyledi.

Çocukların ifadelerinin ardından harekete geçen kolluk kuvvetleri, şüpheli Mehmet K.'yi Diyarbakır'da düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

ANNEDEN ÇELİŞKİLİ BEYANLAR: ÖNCE 'SATILDI', SONRA 'BABASI ÖLDÜRDÜ', EN SON 'BORCA KARŞILIK ALINDI'

Anne Elif Balıkçı'nın savcılık ve kolluk sorgularında defalarca ifadesini değiştirmesi dikkat çekti:

İlk ifadesinde bebeğin para karşılığı satıldığını öne süren anne, ardından "Korktuğum için yalan söyledim, eşim Yusuf bebeği öldürüp çadırın 1-2 kilometre yukarısındaki taşlık araziye attı" diyerek eşini suçladı.

Çocukların beyanı ve Mehmet K.'nin yakalanması sonrası yeniden sorgulanan anne, bu kez olayı oğlundan duyduğunu, kendisinin kaçırılma anını görmediğini, önceki anlatımlarını eşi ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle kurguladığını ileri sürdü.

ANNE VE BABA DAHİL 6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme ağır kararlar verdi:

Tutuklananlar: Anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Suçluyu kayırma" gerekçesiyle cezaevine teslim edildi.

Serbest Kalanlar: Aralarında veteriner hekim Mehmet Ç.'nin de bulunduğu 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAYLAYA SİVİL GİRİŞİ YASAKLANDI: ARAMA TEYAKKUZU SÜRÜYOR

İncedere Yaylası'nda arama kurtarma birlikleri çalışmalarını genişletti:

Göndüren köyü girişinden itibaren yaylaya giden tüm yollar güvenlik çemberine alınarak sivil araç ve yaya girişlerine tamamen kapatıldı.

Jandarma, AFAD ve iz takip köpekleri, annenin işaret ettiği taşlık araziler ile dere yataklarında 11 aylık Büşra bebeğin izini bulmak için 7'nci günde de tarama faaliyetlerini sürdürüyor.