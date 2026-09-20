Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek dosyasında şok! Anne-baba dahil 6 tutuklama

İlk etapta "çadırda kayboldu" denilen vaka; "para karşılığı satıldı", "babası öldürüp taşlık araziye attı" ve devlet korumasına alınan çocukların "babamızın borcuna karşılık götürüldü" şeklindeki beyanlarıyla bambaşka bir boyuta evrildi. Anne ve baba "çocuğu kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderilirken, 11 aylık talihsiz bebeğin canlı ya da cansız varlığına henüz ulaşılamadı.

YAYLADAN BAŞLAYAN ARAMA VE ŞÜPHE ÇEKEN KIYAFET DETAYI

10 Eylül gecesi saat 22.00 sularında başlayan arama çalışmalarındaki kritik noktalar:

Besicilik amacıyla Diyarbakır'dan İncedere Yaylası'na gelen aileden anne Elif Balıkçı, 11 aylık bebeğinin çadırda yattığı sırada kaybolduğunu öne sürerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma komando ve arama kurtarma timleri; iz takip köpekleri, dronlar ve yapay zeka destekli İHA'larla sarp yayla arazisinde geniş çaplı operasyon başlattı.

Çadırların yaklaşık 2 kilometre uzağında Büşra bebeğe ait bazı giysiler bulundu. İlk incelemelerde kıyafetlerde kan izi veya yırtık tespit edilmemesi, "yabani hayvan saldırısı" ihtimalini zayıflatarak olayın adli bir suç vakası olduğu şüphesini güçlendirdi.

ANNENİN BİRBİRİNİ TUTMAYAN 3 FARKLI İTİRAFI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığına ifade veren anne Elif Balıkçı'nın değişken anlatımları dosyanın seyrini kilitledi:

1. İddia ("Para Karşılığı Satıldı"): Anne ilk sorgusunda, eşi Yusuf Balıkçı'nın 1 milyon TL'lik borcu nedeniyle bebeği yaylaya gelen beyaz bir araca para karşılığı teslim ettiğini ve "kayıp ihbarının" bir kurgu olduğunu iddia etti.

2. İddia ("Kocam Öldürüp Taşların Arasına Bıraktı"): Savcılıkta ikinci kez ek ifade veren anne, beyanını değiştirerek bebeği babasının öldürdüğünü, 1-2 kilometre uzaktaki taşlık araziye bıraktığını savundu. Savcı ve jandarma eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı ancak gösterilen alanda Büşra'ya ait hiçbir iz bulunamadı.

3. İddia ("Baskı Altında İfade Verdim"): Son aşamada ise önceki beyanlarını aile bireylerinin baskısı ve korkusuyla kurguladığını ileri sürdü.

KARDEŞLERİN BEYANI VE DİYARBAKIR'DAKİ OPERASYON

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından acil koruma altına alınan 4 çocuğun uzman pedagoglar eşliğinde alınan beyanları soruşturmaya yeni bir şüpheli dahil etti:

Çocuklardan ikisi, babalarının borç ilişkisi içinde bulunduğu Mehmet K. adlı şahsın çadıra gelerek 11 aylık kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü söyledi.

Bu ifadenin üzerine harekete geçen jandarma timleri, Mehmet K.'yi Diyarbakır'da yakalayarak sorgulanmak üzere Divriği'ye getirdi.

Baba Yusuf Balıkçı ise savcılık sorgusunda tüm iddiaları reddetti; ne çocuğunu öldürdüğünü ne de borç karşılığı sattığını belirterek, "Kızıma bir şey yapıldıysa bunu eşim yapmıştır" savunmasında bulundu.

6 KİŞİYE CEZAEVİ: YAYLAYA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Divriği Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi:

Anne ve Babaya Ağır Suçlama: Anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Akrabalara Delil Karartma Suçlaması: Aileden 4 kişi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı; diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

Dosyada yer alan yayın yasağı ve bölgedeki askeri güvenlik çemberi devam ederken, ekipler Büşra bebeğin kaçırılma, satılma ya da öldürülme ihtimallerinin tümünü eş zamanlı araştırmaya devam ediyor.