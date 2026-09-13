Sivas'ta kayıp bebek soruşturması derinleşiyor! Annesinden kan donduran itiraf

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan E.B., bir gün önce jandarmaya başvurarak 11 aylık kızları Büşra'nın ortadan kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından bölgede AFAD ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Aile, ilk aşamada bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etmişti.

AİLENİN İFADELERİ ÇELİŞTİ

Ancak ailenin verdiği bilgiler arasındaki tutarsızlıklar dikkat çekince, 27 yaşındaki anne E.B.'nin ifadesine başvuruldu. Anne bu aşamada, bebeğinin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti. Bu itirafın ardından Divriği Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında baba Y.B. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. gözaltına alındı.

"BEYAZ ARAÇTAN İNEN İKİ KİŞİDEN BİRİ BEBEĞİ ALDI"

Anne E.B., verdiği ifadede olayın yaşandığı gün akşam saatlerinde eve beyaz renkli bir aracın geldiğini anlattı. İfadesine göre araçtan inen iki kişiden biri bebeği teslim aldı ve bebek, kendisinin eşi tarafından bu kişiye verildi. E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. tarafından planlandığını öne sürdü.

Annenin ortaya attığı iddiaların doğruluğunun araştırılmasının yanı sıra, bebeğin öldürülmüş olabileceği ihtimali de soruşturma dosyasında değerlendiriliyor. Yetkililer bu yöndeki şüpheyi netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kayıp bebek Büşra'yı bulmaya yönelik arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.