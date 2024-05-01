Sivas'ta kene tedbiri alındı! Yeşil alanlar ilaçlanıyor

Yaz'ın gelmesiyle birlikte Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kene, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Sivas'ta kene tedbiri alındı! Yeşil alanlar ilaçlanıyor
Editör: Metehan Gül

Sivas halkının yaz aylarında sıkıntı yaşamaması amacıyla Sivas Belediyesi Veteriner İşleri’ne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sivas'ta kene tedbiri alındı! Yeşil alanlar ilaçlanıyor - Resim : 1

Bu kapsamda haşerelerin yayılımını önlemek adına şehrin muhtelif yerlerinde ilaçlama çalışması yürüten ekipler, başta dere yatakları olmak üzere mesire alanları, parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları ile çöp konteynerlerinde ilaçlama yapıyor.

Sivas'ta kene tedbiri alındı! Yeşil alanlar ilaçlanıyor - Resim : 2

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun sahada görev yapan ekipleri ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Uzun, bu dönemde ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, “65 mahallemizin tamamında sivrisinek başta olmak her türlü haşere ile mücadele etmek için yeşil alanlarda, çöp konteynerlerinde yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Özveri ile çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas'ta kene tedbiri alındı! Yeşil alanlar ilaçlanıyor - Resim : 3

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas # ilaçlama # kene
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