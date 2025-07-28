Sivas’ta kene vakasında bir ölüm daha! Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu

Sivas’ta kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kentte kene kaynaklı ölümlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sivas’ta kene vakasında bir ölüm daha! Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu
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SİVAS’TA KENE NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

Sivas’ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan bir kadın daha hayatını kaybetti. Son ölümle birlikte kentte kene kaynaklı can kaybı sayısı 12’ye çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas’ın Zara ilçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark ettikten kısa süre sonra rahatsızlandı.

Durumu ağırlaşan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer kene vakalarına karşı dikkatli olunması ve keneye maruz kalanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.

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