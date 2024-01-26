Sivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda kişi yaralandı

Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs, Kurtlapa köyü yakınlarında devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda kişi yaralandı
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Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kurtlapa köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesine ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Olay yerine ambulanslar ve kurtarma araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Otobüste 50 yolcu bulunduğu tahmin ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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