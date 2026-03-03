Sivas'ta polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsüne 420 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi.

Olay şu şekilde gerçekleşti,

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda U.A. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Gözaltına alındı

Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla ters istikamete kaçtı. Ekipler tarafından takip edilen ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden yeri tespit edilen otomobilin sürücüsü U.A. gözaltına alındı.

U.A.'ya, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 200 bin, “Dur” ihtarına uymamaktan 200 bin, ters yönde araç sürmekten 20 bin, araç sahibine ise aracı kullandırmaktan 40 bin lira olmak üzere toplam 460 bin lira para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

