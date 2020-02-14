Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü açıkladı! Dev havayolu şirketi resmen iflas başvurusu yaptı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "AtlasGlobal havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." denildi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter'dan yaptığı açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.
Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli havayolu şirketi Atlasglobal, kasım ayında yaptığı basın duyurusu ile 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket yaptığı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın şirket açısından 2016/2017 kayıplarını yeterli sürede telafi etme imkanını ortadan kaldırdığını dile getirmişti.
Atlasglobal, "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" açıklaması yapmıştı.