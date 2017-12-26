“Kararnameyle sivil çete kuruluyor” görüşünde ısrarcı olan CHP, yargı muafiyetinin sadece 15 ve 16 Temmuz’u kapsamadığını savunuyor. Eleştirileri doğru bulmayan AKP ise geri adım atmamak konusunda kararlı.

CHP “sivil çete kuruluyor” iddiasında. Hükümete göre ise düzenlemeden terör mağdurları yaralanacak.



Darbe ve terör eyleminin bastırılmasında görev alan sivillere yargı muafiyeti getirilmesi siyasetin gündemine oturdu. AKP ile CHP arasındaki tartışma “sivil çete kuruluyor” iddiasına kilitlendi. Hürriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "linç" vurgusu yaptı.



CHP’den Meclis’ten gelen açıklamalarda yine “çete, iç savaş” vurgusu yapıldı.



Hükümet ise “madde açık değil” eleştirilerine kapıları kapattı, “geri adım atmayacağız” mesajı verdi.



Düzenlemenin 15 ve 16 Temmuz’u kapsadığını vurguladı hükümet. Ancak AKP’li Burhan Kuzu’dan gelen açıklama kafaları karıştırdı.



AKP’de bir yandan “Abdüllah Gül” tartışması da başladı. Abdullah Gül’den gelen eleştiri soruldu AKP Grup Başkanvekiline. “Doğru bulmuyorum” yanıtı geldi.



MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'den gelen açıklamalar gündemde. Bahçeli karanameyi eleştirenleri "FETÖ'nün kurşun askeri" olmakla eleştirmişti. Suçlamaya MHP içinden yanıt geldi. MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya “Yeni KHK'lar hukuk devletinin tabutuna son çivi" yorumunu yaptı.





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