Kanal D'de her pazartesi saat 20.00'de yeni bölümü ekranlara gelen Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölümünde neler oldu? Siyah Beyaz Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümü çok heyecanlıydı.



Dizinin 12. bölümü yani son bölümünde neler oldu? Siyah Beyaz Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



#SakınGitme etiketinin gündem olduğu Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölümünden detaylar



Siyah Beyaz Aşk 12. bölümü hakkında paylaşılan detaylar şunlar:



"Ferhat sana teşekkür etmek istiyorum. Beni öldürmediğin için değil. Beni ölümün kıyılarında dolaştırıp çok şey gösterdiğin için…" -Aslı



#SakınGitme #SiyahBeyazAşk #AsFer



Ferhat, Aslı'nın mesajını okuyacak mı? #SakınGitme #AsFer #SiyahBeyazAşk2



Ben onun gözlerinde çok başka bir şey gördüm! O, hepsinden farklı...

#SakınGitme



Ben, ondan kaçtığımı sanıyordum aslında ona koşuyormuşum...

#SakınGitme



Aslı, mesajının okunduğunu görüyor. #SakınGitme #AsFer #SiyahBeyazAşk



Yeter, Aslı'nın Ferhat'a yazdığı mesajı siler... #SakınGitme #SiyahBeyazAşk



İntikam almak, ödetmek sizin tarzınız…

#SakınGitme



Aslı sanki içinden #SakınGitme Ferhat der gibi... #AsFer #SiyahBeyazAşk



"Geçen sefer lastiğini patlattım yanlışlıkla." -Yiğit



Aslı, Yeter’le yüzleşiyor!



Ferhat, Aslı’nın başına gelenler için Namık’a hesap soruyor!



ÖZEL KLİP YAYINLANDI



Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölümünden Nazan Öncel - Sen Beni Öldürüyorsun şarkısı eşliğinde özel bir klip de paylaşıldı.



SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI



Peki Siyah Beyaz Aşk dizisinin son yani 12. bölümünde neler yaşandı?



İşte son bölümde yaşananlar:



Siyah Beyaz Aşk 12. Bölümde Aslı gerçekleri itiraf etmeye kalkışıyor; yaptığından büyük bir pişmanlık duyuyor!



Namık Emirhan, Aslı’yı öldürtme planı yapar. Bunun için görevlendirdiği Cüneyt, Aslı’yı öldürmesi için peşine bir adam takar. Ferhat’ın, tehlikelerden uzak kalması için Aslı’yı gitmesini istese de bu uzun sürmez. Aslı’nın hayatı tehlikeye girer ve onu kurtarma görevi yine Ferhat’a düşer. Aslı’yı kurtarmayı başaran Ferhat, bunun hesabını sormaya hazırlanır.



Ferhat’ın büyük bir yalanın içinde yıllardır habersizce yaşaması, Aslı’yı gerçekleri itiraf etmesi için harekete geçirir. Aslı yazdığı mesajla tüm gerçekleri itiraf etmek ister fakat bundan pişman olur. Aslı, Ferhat’ın yazdığı mesajı görmemesi için plan yapar. Ferhat’ın öğreneceği gerçek sonrası tüm ailesine düşman olmasını istemeyen Aslı, büyük bir sınav verecektir.



SİYAH BEYAZ AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Her pazartesi yeni bölümüyle ekranlarda olan Siyah Beyaz Aşk dizisinin 13. bölümüne ait herhangi fragman henüz paylaşılmadı. Fragman paylaşılır paylaşılmaz haberimizde yer alacak.



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