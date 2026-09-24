“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar

İş yerinde çalışan İsa İçel, küçük kızın ağlayarak geldiğini belirterek, "Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik" dedi.