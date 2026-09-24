“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar

Karaman'da 3. kattaki dairede hareketsiz halde bulunan Namık Özcan ile eşi Fatma Özcan'ın cenazeleri, özel koruyucu kıyafetli AFAD ekiplerince çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 1

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı sitenin 3. katında dün saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45) ölü bulundu.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 2

Çiftin haber alınamaması üzerine çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 3

DAİRENİN KAPISINI AÇAN EKİPLERİ KİMYASAL KOKU KARŞILADI

Daireye giren ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. İçeride kimyasal madde kokusu fark eden ekipler, daireden çıkarak durumu AFAD'a bildirdi. Tedbir amacıyla binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 4

AFAD ekiplerinin dairede yaptığı incelemede Fatma Özcan'ın cansız bedeni yatak odasında, Namık Özcan'ın cansız bedeni ise oturma odasında bulundu. Namık Özcan'ın yanında "Siyanür var, girmeyin" yazılı bir not, katı siyanür olabileceği değerlendirilen bir madde ve ilaçlar olduğu öğrenildi.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 5

Çiftin cenazeleri, gece saatlerinde özel koruyucu kıyafet giyen AFAD görevlilerince daireden çıkarıldı. Cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazelere otopsi yapılacak. Maddenin niteliği ile çiftin kesin ölüm nedenleri, otopsi ve diğer incelemelerin ardından belirlenecek.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 6

Soruşturma kapsamında, Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı öldürdükten sonra siyanürle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin özel koruyucu kıyafetlerle yürüttüğü çalışmalar sürerken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 7

Üç çocuk sahibi olan çiftin küçük kızı, olay günü öğle arasında okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşamadı ve annesinin daha önce çalıştığı iş yerine gitti. Fatma Özcan, yaklaşık 2 hafta önce bu iş yerinden ayrılmıştı.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 8

İş yerinde çalışan İsa İçel, küçük kızın ağlayarak geldiğini belirterek, "Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik" dedi.

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“Siyanür var, girmeyin!” Karaman'daki şüpheli ölümde yeni ayrıntılar - Resim: 9

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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