Siyaset gündeminde deprem! CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük ölçekli bir yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında siyaset gündemine de bomba gibi düşen flaş bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Siyaset gündeminde deprem! CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı
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 Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, mali suçlarla mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

HESAPLARDAKİ "MİLYONLUK" HAREKETLİLİK RADARA TAKILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve siber ekiplerin geriye dönük finansal incelemeleriyle derinleştirilen soruşturmada, Ahmet Can Ağbaba'ya yönelik iddiaların odağında şüpheli para trafiği yer alıyor.

Kaynağı Belirsiz Finans Akışı: Yapılan teknik incelemelerde, şüphelinin şahsi ve ticari banka hesaplarına çok kısa süreler içerisinde, yasal kazanç portföyü ile uyuşmayan, yüksek tutarlarda ve kaynağı açıklanamayan para girişleri olduğu tespit edildi.
Mali Suçlar Düğmeye Bastı: Bu finansal hareketliliğin bir yolsuzluk, rüşvet veya usulsüz kazanç zincirinin parçası olabileceği şüphesi üzerine savcılık talimatıyla gözaltı kararı uygulandı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DERİNLEŞTİRİLİYOR

Emniyetteki sorgu işlemleri devam eden Ahmet Can Ağbaba'nın, hesaplarına aktarılan yüksek tutarlı paraların kaynağına ve bu transferlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığına dair ifadesinin alınacağı öğrenildi. Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle operasyonun diğer ayaklarına dair detaylar henüz paylaşılmazken, adli makamlar para trafiğinin ulaştığı diğer isimleri de deşifre etmek için çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.

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